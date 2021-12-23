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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Кондратюк назвал травму Самарина на чемпионате России редким случаем

Самарин обратился за медицинской помощью после того, как во время короткой программы упал с четверного лутца и рассек подбородок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Травма подбородка, которую получил Александр Самарин на чемпионате России в Санкт-Петербурге, редко встречается в фигурном катании. Такое мнение журналистам высказал фигурист Марк Кондратюк.

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Самарин обратился за медицинской помощью после того, как во время короткой программы упал с четверного лутца и рассек подбородок.

"Если честно, я не успел толком с Сашей [Самариным] поговорить, к сожалению, такие вещи случаются, - сказал Кондратюк. - Но это спорт, здесь это с любым может случиться, а может и не случиться, Но кровь, такое нечасто, это реально был какой-то эксклюзивный случай".

Спортсмен также прокомментировал свое выступление в короткой программе, за которое он получил 97,77 балла. "Как обычно, было волнительно, но эмоций особо никаких - еще завтра нужно кататься. Все непредсказуемо, все может измениться", - отметил Кондратюк.

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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