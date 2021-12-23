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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Игнатов считает некорректным обсуждать оценки судей

После короткой программы спортсмен занимает второе место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристам не следует обсуждать оценки, выставленные бригадой судей. Такое мнение на пресс-конференции высказал фигурист Макар Игнатов после выступления с короткой программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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После короткой программы Игнатов занимает второе место, получив за выступление 95,84 балла.

"Были шероховатости, но самая сложная часть впереди. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Игнатов. - Это моя вина, что не сделал лучше, некорректно было бы это обсуждать. Моя зона ответственности - кататься, а судей - оценивать. Это не должно пересекаться".

Также Игнатов высказался об исполнении четверного акселя двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на тренировке перед чемпионатом Японии. "Я видел видео. Это впечатляет, но для меня - недостаточно. Когда-нибудь, может, попробую, но сейчас - нет", - добавил он.

Четверной аксель - единственный четверной прыжок, который не был исполнен чисто на международных соревнованиях, базовая оценка за этот прыжок составляет 12,5 балла.

Произвольная программа у мужчин пройдет 24 декабря. Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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