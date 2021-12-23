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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Кацалапов и Синицина с пользой провели время после отмены финала Гран-при

Международный союз конькобежцев решил не проводить турнир в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов использовали время, освободившееся после отмены финала Гран-при в японской Осаке, для дополнительной подготовки и работы над ошибками. Об этом Кацалапов рассказал журналистам после выступления с ритм-танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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Ученики Александра Жулина вышли в финал Гран-при, однако турнир, который был запланирован на начало декабря, был отменен Международным союзом конькобежцев в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса.

"Финал Гран-при - это очень престижный турнир, там собираются топовые пары мира. Но есть и плюсы. Мы получили с Викой [Синициной] еще две недели подготовки, - сказал Кацалапов. - За это время мы успели проделать большую работу, собрали много комментариев судей, технических специалистов за прошедшие два этапа. Для нас это было важно, мы накатали за это время программы".

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России, показав результат 93,61 балла. Дуэты выступят с произвольным танцем в пятницу. Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.

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