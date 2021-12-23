Синицина и Кацалапов показали баллы выше рекорда мира в ритм-танце на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Спортсмены показали результат 93,61 балла, мировой рекорд в ритм-танце принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и составляет 90,03 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третьими - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99). Дуэты выступят с произвольным танцем в пятницу.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы (2019). Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020) и золото чемпионата России (2020).

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.