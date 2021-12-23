Юров: российским хоккеистам надо вернуть должок канадцам на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 23 декабря. Сборной России надо вернуть должок канадцам за поражения на прошлых молодежных чемпионатах мира по хоккею. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал нападающий российской команды Данила Юров.

В финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) 2020 года сборная России проиграла канадцам со счетом 3:4, на прошлом турнире в полуфинале канадская команда одержала разгромную победу над россиянами (5:0). На юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет) в мае 2021 года канадцы в финале одержали победу над сборной России со счетом 5:3. Юров принимал участие в том матче.

"Надо вернуть им должок, - сказал Юров. - Они во всех возрастах особенные соперники, неизвестно, чего от них ждать. Понятно, что у финнов больше акцент на оборону, у шведов - на контроль шайбы, у чехов - силовой хоккей. А канадцы и американцы могут сыграть по-разному".

Юров считает, что сборной России по силам обыграть команду Канады на предстоящем молодежном чемпионате мира. "Канадцев не надо бояться, в них нет ничего особенного, такие же люди, как и мы. Все представляют их как машину, но мы не хуже них. У нас подбор игроков на одном уровне с канадцами, каждая тройка может решить момент, все сбалансированно", - отметил Юров.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.