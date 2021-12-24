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Чемпионат России по фигурному катанию

Тренер Степановой и Букина Свинин заявил, что гордится выступлением фигуристов

В пятницу спортсмены во второй раз стали победителями чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин гордится выступлением фигуристов на чемпионате России. Об этом Свинин заявил ТАСС.

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В пятницу Степанова и Букин во второй раз стали победителями чемпионата России, завоевав право на участие в Олимпийских играх в Пекине.

"Саша и Иван могут гордиться собой, они двукратные чемпионы такой большой страны, - сказал Свинин. - И мы гордимся этим фактом и своими учениками, они показали на этих соревнованиях очень много из того, что мы сделали после этапа Гран-при в Гренобле".

"Мы рады тому, что у них был очень хороший ритм-танец, рады за их произвольную. И нам приятно, что нас оценили по достоинству. Мы счастливы, мы работаем большой командой, к нам присоединились Николай Морозов, Алексей Горшков, мы работаем все вместе, есть сдвиги. А к чемпионату Европы все доработаем, и станет еще лучше", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. Олимпийские игры состоятся 4-20 февраля в Пекине.

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