Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду

По сумме двух танцев Степанова и Букин набрали 223,37 балла (88,76 балла за ритм-танец, 134,61 за произвольный танец). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70; 83,99 + 123,71), третье - Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75; 77,91 + 117,84). По ходу соревнований действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за рецидива травмы спины у Кацалапова. Дуэт лидировал после ритм-танца, набрав 93,61 балла. Также во время произвольного танца Тиффани Загорски, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, упала на колено и после проката покинула лед с помощью тренеров и партнера.

Степанова и Букин стали чемпионами России во второй раз в карьере, ранее они выигрывали национальное первенство в 2020 году. Также они являются серебряными призерами чемпионата Европы (2019) и трехкратными бронзовыми призерами европейских первенств (2015, 2018, 2020).

Степанова и Букин, а также Дэвис и Смолкин завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладатели третьей путевки будут определены решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января). Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Чемпионат России завершится завершится 26 декабря.