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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

После ритм-танца спортсмены занимали первое место
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/.  Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят в произвольном танце на чемпионате России из-за травмы партнера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что повреждение фигурист получил на тренировке, характер травмы Кацалапова не сообщается. По итогам ритм-танца они лидировали, набрав 93,61 балла.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.

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