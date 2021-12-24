Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят в произвольном танце на чемпионате России из-за травмы партнера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что повреждение фигурист получил на тренировке, характер травмы Кацалапова не сообщается. По итогам ритм-танца они лидировали, набрав 93,61 балла.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.