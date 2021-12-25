Мишина заявила, что попасть в тройку призеров чемпионата России было делом принципа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов считали делом принципа попадание в тройку призеров на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции сообщила Мишина.

Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России, набрав по сумме двух программ 243,74 балла.

"Прокат прошел хорошо. Наверное, было сложнее справиться, чем в короткой программе. Мы знали, что ошибка может повлиять на результат, старались катать как умеем, не думая о нем, - сказала Мишина. - Задача была попасть в тройку, мы никогда не были на пьедестале, попасть в тройку было делом принципа".

Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.