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Чемпионат России по фигурному катанию

Мишина заявила, что попасть в тройку призеров чемпионата России было делом принципа

В субботу фигуристка вместе с Александром Галлямовым заняла первое место в соревнованиях спортивных пар
Анастасия Мишина Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов считали делом принципа попадание в тройку призеров на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции сообщила Мишина.

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Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России, набрав по сумме двух программ 243,74 балла.

"Прокат прошел хорошо. Наверное, было сложнее справиться, чем в короткой программе. Мы знали, что ошибка может повлиять на результат, старались катать как умеем, не думая о нем, - сказала Мишина. - Задача была попасть в тройку, мы никогда не были на пьедестале, попасть в тройку было делом принципа".

Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.

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