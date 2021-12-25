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Чемпионат России по фигурному катанию

Москвина назвала чемпионат России по фигурному катанию главным стартом сезона

В субботу подопечные тренера заняли первое и второе места в соревнованиях спортивных пар
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Тренер выступающих в соревнованиях спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Тамара Москвина назвала чемпионат России в Санкт-Петербурге главным турниром сезона. Такое мнение Москвина высказала журналистам.

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Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате России, Бойкова и Козловский стали вторыми. Обе пары завоевали путевки на Олимпийские игры.

"Восторг зрителей, это было самым главным. Мы хотели, чтобы они взорвались от аплодисментов, мы это готовили. Всем, кто шел сюда, говорили: обязательно хлопайте, иначе не пустим. Чемпионат России - главный старт сезона", - сказала Москвина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Москвина, Тамара НиколаевнаЧемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
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