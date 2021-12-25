Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Победители по сумме короткой и произвольной программ набрали 243,74 (83,74 +160,00) балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87; 82,84+157,03), третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20; 78,68 +149,52). Две лучшие пары показали результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме программ.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Бойкова и Козловский также являются подопечными Москвиной. Спортсмены стали чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021) и чемпионами России. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России. Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Мишина и Галлямов, а также Бойкова и Козловский завоевали право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Обладатели третьей путевки будут определены решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав национальной команды будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).