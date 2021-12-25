Валиева считает, что конкуренция способствует развитию фигурного катания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Конкуренция идет на благо во всех видах спорта, фигурное катание не является исключением. Такое мнение журналистам высказала фигуристка Камила Валиева.

В субботу завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Валиева одержала победу с баллами выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов.

"Конкуренция - это всегда хорошо, во всех видах спорта. Наверное, это подстегивает, когда ты знаешь, что у большинства есть четверные [прыжки], тройной аксель. Твоя задача - работать дальше, поддерживать себя", - сказала Валиева.

Занявшая второе место на чемпионате России Александра Трусова согласилась с Валиевой. "Большинство [юниорок] из нашей группы мы видим на тренировках, поэтому мы не удивлены результатами. Они по-другому относятся к четверным прыжкам. У нас это было что-то новое, а для них это уже нормально".

Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.