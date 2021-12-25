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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова отметила, что четверные прыжки в женском катании вошли в норму

В субботу во время произвольной программы на чемпионате России спортсменка выполняла четверной флип, но допустила падение, в итоге она заняла на турнире третье место
Анна Щербакова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Прыжки в четыре оборота в женском одиночном катании вошли в норму, несмотря на то, что ранее казались чем-то невероятным. Такое мнение журналистам высказала действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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В субботу во время произвольной программы на чемпионате России Щербакова выполняла четверной флип, но допустила падение. Победу с результатом выше трех мировых рекордов одержала Камила Валиева, второй стала Александра Трусова, Щербакова замкнула тройку призеров.

"Когда мы прыгали четверные, то это казалось чем-то невероятным. Сейчас это вошло в норму, - сказала Щербакова. - Хочется соответствовать этому, держать себя в форме. Посвящу максимальное время тренировке четверных прыжков и постараюсь [добавлять их] на дальнейших стартах в свой набор, усложняться".

Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.

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