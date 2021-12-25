Фигуристка Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 (90,38+193,10) балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65; 74,21+174,44), третьей стала Анна Щербакова (239,56; 81,46+158,10).
Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.