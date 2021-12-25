Фигуристка Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда

Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Муравьева заявила, что ситуация с пересчетом оценок не сбила ей настрой

В короткой программе на чемпионате России спортсменка изначально заняла второе место, однако позднее спортсменке сняли один балл за задержку старта, и на второе место переместилась Анна Щербакова

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