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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда

Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 балла
Камила Валиева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 (90,38+193,10) балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65; 74,21+174,44), третьей стала Анна Щербакова (239,56; 81,46+158,10).

Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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