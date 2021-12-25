Бутырская считает, что Валиева, Трусова и Щербкова поедут на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российское женское одиночное катание на Олимпийских играх в Пекине будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые заняли призовые места на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Тутберидзе заявила, что рада отбору фигуристок Валиевой и Трусовой на Олимпиаду

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу. В женском одиночном катании победу одержала Валиева, второе место заняла Трусова, третье - Щербакова.

"Думаю, первые три места и поедут на Олимпиаду, другие варианты рассматривать не будут, - сказала Бутырская. - Сейчас они спокойно выступят на чемпионате Европы, где у нас, скажем так, нет конкурентов, и после бросят все силы на Олимпийские игры. Там они будут стараться занять весь пьедестал, что вполне возможно".

Две лучшие фигуристки чемпионата России завоевали право выступить на Олимпийских играх. Обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав национальной команды будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.