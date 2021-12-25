Тарасова: фигуристка Валиева победила безоговорочно, Трусова показала свой уровень

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева одержала безоговорочную победу в женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге, в то время как Александра Трусова после травмы сумела показать свой уровень. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу. В женском одиночном катании победу одержала Валиева, второе место заняла Трусова, третье - Анна Щербакова.

"Все катались потрясающе, - сказала Тарасова. - Саша Трусова сумела показать, на что она способна, Камила одержала безоговорочную победу".

"Аня [Щербакова] - прекрасная фигуристка, она чемпионка мира, о чем тут говорить? У нее не самый простой период в карьере? Но она же с ним справляется", - добавила она.

Чемпионат страны являлся отборочным на международные старты, Федерация фигурного катания на коньках России утвердит состав национальной команды в воскресенье. Тарасова ранее заявила ТАСС, что на Олимпиаде Россию в женском одиночном катании должна представлять тройка призеров.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.