Фигуристки Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Валиева заняла первое место, Трусова - второе, Щербакова - третье. Запасными в женской команде будут Софья Муравьева (шестое место), Елизавета Туктамышева (седьмое место) и Майя Хромых (восьмое место).

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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В состав мужской команды вошли Марк Кондратюк (первое место на чемпионате страны), Михаил Коляда (второе место), Евгений Семененко (четвертое место). В запас включены Андрей Мозалев (третье место), Петр Гуменник (пятое место) и Александр Самарин (шестое место).

В соревнованиях спортивных пар Россию представят победители чемпионата России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие второе место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ставшие третьими. В запас включены Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (четвертое место), Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (пятое место), Карина Акопова и Никита Рахманин (шестое место).

В соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы выступят Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Степанова и Букин стали чемпионами России, Дэвис и Смолкин заняли второе место, Синицина и Кацалапов снялись по ходу турнира из-за рецидива травмы спины у Кацалапова. В запас включены Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (третье место), Аннабель Морозова и Андрей Багин (четвертое место), Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (пятое место).

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.