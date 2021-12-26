Трио Тутберидзе снова в деле. Валиева, Трусова и Щербакова заняли подиум чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Спортсменки, после короткой программы рассредоточившиеся по первой пятерке - Камила Валиева шла первой, Анна Щербакова в результате пересчета баллов - второй, Александра Трусова - пятой, в произвольной убедительно обосновали свои претензии на три путевки в олимпийский турнир. Уже в день старта стало понятно, что соревнования одиночниц станут реальным "ледовым побоищем" четверных и тройных акселей. В заявленном контенте Валиевой значились четверной сальхов, два четверных тулупа, тройной аксель, у Щербаковой - четверной флип, у Трусовой - пять (!) четверных, из которых два лутца, у Елизаветы Туктамышевой - два тройных акселя, а в общей сложности восемь из 18 участниц чемпионата России готовились исполнить прыжки, о которых совсем недавно могли мечтать лишь единицы.

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Гамму чувств сегодня вызывает и тот факт, что прыжки уровня ультра-си на турнир заявили и юниорки - 15-летняя Аделия Петросян (тренер - Тутберидзе) - два четверных риттбергера, Софья Самоделкина (тренер - Сергей Давыдов) - четверной тулуп и два четверных сальхова, Софья Муравьева (тренер - Евгений Плющенко) - четверной сальхов. И справились с заявленным контентом… почти все. Пусть были помарки, пусть кто-то все-таки не устоял, но прыжки, которые еще совсем недавно были чем-то сверхвыдающимся, стали нормой. Как спокойно реагировать, когда малышка Петросян выполняет два самых сложных из существующих четверных прыжков? И стоит ли тогда удивляться, что легендарный двукратный олимпийский Юдзуру Ханю штурмует четверной аксель (по факту аксель в 4,5 оборота)? В сухом остатке можно констатировать, что фигурное катание сезон за сезоном дарит миру сенсации, главными творцами которых раз за разом становятся именно российские спортсменки. И теперь уже не только группы Тутберидзе, хотя пальма первенства пока по-прежнему за ней. Лед, не прощающий ошибок Валиева выиграла короткую программу с убедительным преимуществом и солидным набором элементов - тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Под монотонно-медитативное "Болеро" фигуристка "отбомбила" четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного и двойного тулупов, четверной тулуп плюс все элементы на четвертый уровень. После своего проката Валиева в очередной раз оставила открытым лишь один вопрос - как такое вообще возможно? Раз за разом, прокат за прокатом. Трусова очень долго держала в ожидании своих поклонников - после известия о травме ноги спортсменка не поехала на Гран-при в Японию, лечилась, и в какой она форме, можно было понять только на главном старте года в Санкт-Петербурге. Северной столице Трусова подарила четверной флип, каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова, четверного лутца и тройного тулупа. Александра не справилась с четверным тулупом, но это не смогло ей помешать подняться на вторую ступень пьедестала с пятого места.

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Чемпионка мира Щербакова начала с падения с четверного флипа, каскад из тройных флипа и тулупа удался, следом за ними - двойной аксель, недокрут на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера и в целом удачный остаток программы. Трехкратная чемпионка России отчасти сдала свои позиции, но места на пьедестале на самом главном старте не отдала. Елизавета Туктамышева - "Императрица", которая вот уже третий олимпийский цикл пытается пробиться на Олимпиаду, сделала два заявленных тройных акселя. Но накануне в короткой программе у нее была помарка на этом коронном прыжке, которая в итоге сделала свое черное дело - Елизавета осталась седьмой с результатом 224,40 (71,28+153,12) по сумме программ. И как бы сейчас чемпионке мира 2015 года ни было тяжело, "Юбилейный" устроил ей истинно олимпийские овации, которые, вне всяких сомнений, еще долго будут звучать у нее в голове. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Валиева, Трусова и Щербакова как призеры чемпионата России должны представлять страну на Олимпийских играх в Пекине . "У федерации завтра будет собрание, тренеры выскажут свое мнение, - напомнила Тарасова в беседе с ТАСС. - Должна ли ехать эта тройка? Я считаю, что да". Валиева получила в сумме 283,48 (90,38+193,10) балла, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов. Результат Трусовой - 248,65 (74,21+174,44) балла, Щербаковой - 239,56 (81,46+158,10), Петросян - четвертая (233,97; 73,29+160,68), пятой стала Софья Самоделкина (233,09; 76,74+156,35), шестой - Софья Муравьева (230,31; 80,87+149,44). Сердце пополам Участниками Олимпийских игр по праву уже могут себя считать чемпион России 18-летний Марк Кондратюк и серебряный призер 26-летний Михаил Коляда, третьим на турнире стал Андрей Мозалев. Кондратюк, который тренируется под руководством Светланы Соколовской, по сумме короткой и произвольной программ набрал 284,37 балла (97,77+186,60). У Коляды, который готовится к Олимпиаде в группе Алексея Мишина под руководством Кирилла Давыденко, 283,70 (94,26+189,44) балла, у Мозалева - 278,28 (90,98+187,30). Комментируя результаты олимпийского отбора, Татьяна Тарасова, которая, несмотря на сложности со здоровьем не прекращала следить за всем происходящим в Санкт-Петербурге, была весьма лаконична в своей оценке результата у мужчин: "Марк - молодец, - приводит ее слова "Спорт-Экспресс". - Поздравляю. Но Мишу Коляду, наверно, не буду поздравлять со вторым местом".

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Сам Коляда наверняка тоже вряд ли поздравил себя с таким результатом, поскольку имел все шансы поехать на Игры первым номером сборной. Сегодняшний первый номер Кондратюк, видимо, думал точно так же, поскольку, когда ему задали вопрос о лидерстве, он прямо указал на Коляду: "Лидер сборной справа от меня". Как бы ни радовала победа своего ученика Светлану Соколовскую, тренера Кондратюка, она призналась, что чувства у нее самые противоречивые. "Конечно, я счастлива за Марка, мы рассчитывали на успех, работали, готовились, вкладывая все свои силы, но меня сейчас две - одна радуется за победителя чемпионата России, будущего участника Олимпийских игр, другая всеми мыслями в том, что произошло с Александром Самариным, в которого я также верила, верю и буду верить". Самарин завершил чемпионат России с шестым результатом, четвертое место занял Евгений Семененко (тренеры - Алексей и Татьяна Мишины), пятое - Петр Гуменник (тренер - Вероника Дайнеко). Без ложной скромности Победителями в турнире спортивных пар и обладателями гарантированных путевок на Игры стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав в сумме короткой и произвольной программ 243,74 (83,74+160,00) балла, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87; 82,84+157,03), обе пары тренируются под руководством Тамары Москвиной. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20; 78,68+149,52), тренирующиеся в олимпийский сезон с командой Тутберидзе, а также под руководством Максима Транькова. Для чемпионов мира Мишиной и Галлямова главная задача на турнире была попасть в тройку. "Мы никогда не были на пьедестале, попасть в тройку было делом принципа", - отметила Мишина после выступления. Козловский без ложной скромности заявил: "Здесь сильнейшие спортсмены мира, спортсмены, достойные представлять страну на Олимпийских играх. Парное катание продемонстрировало сегодня настоящий спорт".

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