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Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом

Ранее спортсмен был включен в состав национальный команды на турнир ATP Cup, который пройдет с 1 по 9 января в Сиднее
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Тест российского теннисиста Андрея Рублева на коронавирус дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

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"В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы, - написал Рублев. - Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Очень расстроен происходящим, вернусь на корт при первой же возможности".

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января в Сиднее. Сборная России попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

Теги
ATPПандемия COVID-19Рублев, Андрей Андреевич
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