Лыжная многодневка "Тур де Ски" стартует во вторник

ТАСС. 28 декабря. Многодневная гонка "Тур де Ски" стартует 28 декабря в швейцарском городе Ленцерхайде. Соревнования пройдут в трех городах и завершатся 4 января.

Бородавко: лыжник Большунов будет бороться за победу на "Тур де Ски"

В составе мужской сборной России выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых. Женскую российскую команду изначально должны были представить Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.

В понедельник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за болезни. "У нас приболела одна спортсменка, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина", - отметила Вяльбе.

В этом году гонки, помимо Ленцерхайде, примут германский Оберстдорф и итальянский Валь-ди-Фьемме. 28 декабря пройдут мужской и женский спринты свободным стилем, днем позже состоятся гонки с раздельного старта классическим стилем. Программа "Тур де ски" завершится 4 января женским и мужским масс-стартами в Валь-ди-Фьемме.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что двукратный победитель "Тур де Ски" Большунов настраивается показать максимальный результат. "Состояние Большунова постепенно улучшается, проделали определенную работу, - сказал Бородавко ТАСС. - Нельзя сказать, что кардинально. Как намечено по плану, за счет стартов, он будет набирать форму. Александр прежде всего спортсмен, конечно, он будет отстаивать свой титул, бороться за победу, настраиваться показать свой максимальный результат".

Многодневка "Тур де ски" проводится ежегодно с сезона-2006/2007 в рамках Кубка мира. Российские лыжники выигрывали соревнования четыре раза, среди победителей были Большунов (2019/20, 2021), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков (2012/13). Россиянки никогда не побеждали на "Тур де ски", лучшим результатом является второе место, которое в сезонах-2018/19 и 2019/2020 занимала Непряева, в прошлом году серебро завоевала Ступак. Победительницей прошлогодних соревнований стала американка Джесси Диггинс.