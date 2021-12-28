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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренер швейцарцев заявил, что у российского хоккеиста Мичкова великое будущее

Форвард сборной России в первых двух матчах молодежного чемпионата мира забросил три шайбы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский форвард Матвей Мичков отлично играет на молодежном чемпионате мира, его ждет великое будущее. Об этом журналистам рассказал главный тренер молодежной сборной Швейцарии Марко Байер.

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Мичков в первых двух матчах турнира с командами Швеции (3:6) и Швейцарии (4:2) забросил три шайбы, повторив результат форварда "Вашингтона" Александра Овечкина на молодежном чемпионате мира 2003 года.

"Это отличный игрок, у него великое будущее. Он уже проводит отличный турнир, у него виден яркий талант, здорово видеть такого игрока на турнире", - сказал Байер.

Швейцарцы из-за положительного результата теста на коронавирус одного из хоккеистов не сыграли контрольный матч перед стартом турнира. "Мы начали матч не так, как ожидали. Но по ходу игры шли в правильном направлении, поэтому я счастлив. Потому что, как говорил раньше, нам нужна была игровая практика до старта чемпионата мира, нашей команде надо было понять, на каком уровне мы находимся", - отметил он.

"Считаю, что команда прогрессировала, поэтому я счастлив. То, что у нас не было контрольного матча, нас не извиняет. Но честно, у нас немало игроков приехало из Европы, где играют на площадках большого размера, есть разница, когда ты приезжаешь на маленький лед. Понятно, что никакого преимущества для нас нет, но мы будем прибавлять от игры к игре, наша цель - выйти в плей-офф", - добавил Байер.

В следующем матче швейцарцы в ночь на 29 декабря сыграют с действующим чемпионом мира сборной США.

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