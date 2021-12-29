Гонщик Карякин считает, что опыт ЧМ-2018 помогает ему выступать в роли посла Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин считает, что опыт работы послом на чемпионате мира по футболу 2018 года помогает ему справляться с задачами в роли посла Универсиады-2023. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

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"Сейчас наводим движуху, рассказываем об Универсиаде. В целом опыт чемпионата мира по футболу у меня есть, это мне помогает, поэтому я считаю, что все с продвижением Универсиады должно получиться хорошо. Я всегда стараюсь максимально выполнить свои обязательства по своему статусу посла, чтобы как можно больше людей и интереса привлечь к Универсиаде", - сказал он.

Карякин отметил, что одним из первых мероприятий, которое он провел в рамках Универсиады-2023, стало открытие катка на Центральном стадионе в Екатеринбурге.

Спортсмен стал первым послом Всемирных студенческих игр в мае 2021 года. В 2017 году его выбрали послом Екатеринбурга как города - организатора чемпионата мира по футболу 2018 года.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.