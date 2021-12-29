Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии на ATP Cup

ТАСС, 29 декабря. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сыграет за национальную сборную на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который пройдет в Сиднее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

На данный момент Джокович готовится к началу сезона в Белграде. До конца года он должен объявить свое решение об участии в Открытом чемпионате Австралии. Ранее сообщалось, что Джокович, действующий победитель турнира, может пропустить соревнования из-за отказа пройти курс вакцинации.

"Первым номером сборной Сербии будет 33-я ракетка мира Душан Лайович", - говорится в заявлении.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). В 2020 году в составе сборной Сербии он выиграл ATP Cup.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная России.