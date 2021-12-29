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Кубок ATP

Рублев и Карацев не выступят за сборную России на ATP Cup

Также турнир пропустит Евгений Донской, который должен был исполнять функции капитана
Андрей Рублев EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 29 декабря. Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской не выступят за сборную России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В понедельник Рублев на своей странице в Twitter сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Причины снятия с турнира Карацева и Донского, который должен был стать капитаном сборной России, не сообщаются.

В состав российской команды включен Евгений Карловский. Кроме него, выступят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Капитаном команды будет тренер Медведева француз Жиль Сервара.

Также сообщается, что вместо команды Австрии, снявшейся с турнира 28 декабря, выступит сборная Франции, в составе которой сыграют Уго Умбер, Артур Риндеркнех, Эдуар Роже-Васслен и Фабрис Мартен, капитан команды - Николя Копен. Французы выступят в группе B вместе со сборными России, Италии и Австралии.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная России.

Теги
Кубок ATPРублев, Андрей АндреевичКарацев, Аслан Казбекович
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