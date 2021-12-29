Генменеджер "Торпедо" рассказал о большом спросе на хоккеистов команды в трансферное окно

Трансферное окно в КХЛ закрылось 28 декабря в 00:00 мск. Во вторник "Торпедо" объявило о продлении контракта с лучшим снайпером команды американцем Кенни Агостино до окончания сезона-2022/23.

"Нам удалось сохранить костяк команды после закрытия трансферного окна. Мы рады, что у большинства игроков есть как минимум двухгодичные контракты, т. е. как минимум на следующий сезон в команде они останутся, - сказал Гафуров. - Был большой спрос на игроков "Торпедо" в минувшее окно, и это подсказывает, что команда у нас хорошая".

Гендиректор "Торпедо" Александр Харламов высказал мнение о результатах команды в чемпионате КХЛ. "Мы играем, бьемся. Есть вопросы по первой команде, результатам, но мы будем биться до конца", - отметил он.

"Торпедо" занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, отставая на два очка от минского "Динамо" после 43 игр.