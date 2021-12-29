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Тур де Ски

Крянин: лыжник Большунов является козырем сборной России в дистанционных гонках

Ранее в среду россиянин занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов имеет преимущество в дистанционных гонках. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

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В среду Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски". Первое место с результатом 34 минуты 51,7 секунды занял финн Ииво Нисканен. Отставание Большунова составило 19,3 секунды.

"Предположения были, что Большунов займет второе место. Саша - это козырь сборной России в дистанционных гонках, он показал, что может бороться, - сказал Крянин. - Именно дистанционные гонки, неважно - классические или коньковые, но именно на дистанции у него преимущество, он там показывает лучшие результаты".

"Нисканен силен в этом году, он борется с Сашей уже давно именно в классических гонках, постоянный соперник Большунова и в раздельных гонках, и в масс-стартах. Нисканен посильнее, в этом году он хорошо подготовился. Саша делает шаги вперед. Надеюсь, что к Олимпийским играм он обыграет Нисканена", - добавил Крянин.

Многодневка завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Большунов является победителем прошлой многодневки.

Теги
Большунов, Александр Александрович"Тур де Ски"
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