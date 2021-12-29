Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски"

ТАСС, 29 декабря. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски". Соревнования проходят швейцарском Ленцерхайде.

Победителем стал финн Ииво Нисканен с результатом 34 минуты 51,7 секунды. Большунов отстал на 19,3 секунды. Третье место занял норвежец Пол Гольберг (отставание - 25,2 секунды).

Четвертое место занял норвежец Йоханнес Клебо (+34,3), россиянин Иван Якимушкин стал пятым (+34,6), Денис Спицов - седьмым (+55,7), Илья Семиков - 12-м (+1.21,4), Алексей Червоткин - 14-м (+1.26,3), Артем Мальцев - 16-м (+1.28,7), Александр Терентьев - 19-м (+1.36,2), Андрей Мельниченко - 28-м (+1.59,8), Глеб Ретивых - 56-м (+3.02,5).

Многодневка завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали Большунов и американка Джесси Диггинс.