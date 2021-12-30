{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Тарпищев: теннисистка Павлюченкова должна восстановиться к Australian Open

В четверг россиянка сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, заразившаяся коронавирусом, должна успеть восстановиться к Australian Open. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Российская теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом
Российская теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом

Первый турнир Большого шлема 2022 года должен пройти с 17 по 30 января в Мельбурне. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), попала в основную сетку турнира одиночного разряда. В четверг российская теннисистка сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

"Пока полной информацией [о здоровье] не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open", - сказал Тарпищев.

Павлюченковой 30 лет, в 2021 году она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.

Теги
Australian Open
Мировой футбол
В Китае футболистам национальной сборной запретили делать новые татуировки
Китайское управление спорта отметило, что игроки должны демонстрировать позитивный дух и служить хорошим примером для общества
В Китае футболистам национальной сборной запретили делать новые татуировки
Читать полностью