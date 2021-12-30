Тарпищев: теннисистка Павлюченкова должна восстановиться к Australian Open

Первый турнир Большого шлема 2022 года должен пройти с 17 по 30 января в Мельбурне. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), попала в основную сетку турнира одиночного разряда. В четверг российская теннисистка сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

"Пока полной информацией [о здоровье] не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open", - сказал Тарпищев.

Павлюченковой 30 лет, в 2021 году она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.