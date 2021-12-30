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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Мичков останется на 10 дней в Канаде, если его второй тест будет положительным

Россиянам было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира со словаками после того, как тест Мичкова на коронавирус дал положительный результат, IIHF отменила турнир
Матвей Мичков Федерация хоккея России
Описание
Матвей Мичков
© Федерация хоккея России

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков останется на 10 дней в Канаде в том случае, если его второй тест на коронавирус окажется положительным. Об этом ТАСС сообщил источник.

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В среду сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с командой Словакии после того, как тест Мичкова на коронавирус дал положительный результат. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) по итогам совещания членов совета приняла решение отменить турнир. Глава федерации Люк Тардиф допустил, что турнир может пройти в Канаде летом.

"Мичков сдаст второй тест. Если он окажется положительным, то останется с врачом на 10 дней. Если отрицательным, то уедет с командой", - сказал источник.

На чемпионате мира Мичков забросил две шайбы в стартовом матче со шведами (3:6) и одну в игре с швейцарцами (4:2).

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