{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Третьяк высказался за перенос молодежного чемпионата мира по хоккею на июнь

Президент Федерации хоккея России отметил, что решение не продолжать проведение турнира в Канаде было правильным
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос молодежного чемпионата мира в Канаде на июнь 2022 года стал бы правильным решением со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему
Хоккей проиграл коронавирусу. IIHF отменила молодежный чемпионат мира
Хоккей проиграл коронавирусу.

В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Глава IIHF Люк Тардиф допустил, что турнир может пройти в Канаде летом.

"Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение, - сказал Третьяк. - Жалко ребят в командах, которые готовились к этому чемпионату, и наша сборная набирала сил. И я говорил с тренером, который сказал, что у них появилась уверенность после игры со швейцарцами и они готовы биться за высокие места".

"Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдет. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту", - добавил Третьяк.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В первом туре подопечные Сергея Зубова проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
НХЛ
Тарасенко признали первой звездой дня в НХЛ
30-летний нападающий "Сент-Луиса" забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи в матче с "Эдмонтоном"
Тарасенко признали первой звездой дня в НХЛ
Читать полностью