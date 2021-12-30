Третьяк высказался за перенос молодежного чемпионата мира по хоккею на июнь

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос молодежного чемпионата мира в Канаде на июнь 2022 года стал бы правильным решением со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Глава IIHF Люк Тардиф допустил, что турнир может пройти в Канаде летом.

"Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение, - сказал Третьяк. - Жалко ребят в командах, которые готовились к этому чемпионату, и наша сборная набирала сил. И я говорил с тренером, который сказал, что у них появилась уверенность после игры со швейцарцами и они готовы биться за высокие места".

"Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдет. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту", - добавил Третьяк.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В первом туре подопечные Сергея Зубова проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).