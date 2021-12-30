{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Тарасенко признали первой звездой дня в НХЛ

30-летний нападающий "Сент-Луиса" забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи в матче с "Эдмонтоном"
Владимир Тарасенко AP Photo/Scott Kane
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Scott Kane

ТАСС, 30 декабря. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

В ночь на 30 декабря хоккеист помог своей команде обыграть "Эдмонтон" (4:2). На счету 30-летнего россиянина победный гол и две результативные передачи.

Второй звездой дня стал защитник "Вашингтона" Джон Карлсон, который помог своей команде победить "Нэшвилл" (5:3). В его активе один гол и три результативные передачи. Третьей звездой дня признан защитник "Филадельфии" Джеймс ван Римсдайк, дубль которого помог его команде обыграть "Сиэтл" (3:2 ОТ).

В текущем сезоне Тарасенко принял участие в 32 играх, набрав 32 (13 шайб + 19 передач) очка. "Сент-Луис" занимает второе место в Западной конференции, набрав 41 очко после 32 матчей. Следующую игру подопечные Крейга Беруби проведут в ночь на 2 января на выезде против "Миннесоты".

Теги
НХЛ
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Третьяк высказался за перенос молодежного чемпионата мира по хоккею на июнь
Президент Федерации хоккея России отметил, что решение не продолжать проведение турнира в Канаде было правильным
Третьяк высказался за перенос молодежного чемпионата мира по хоккею на июнь
Читать полностью