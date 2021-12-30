Тарасенко признали первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 30 декабря. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

В ночь на 30 декабря хоккеист помог своей команде обыграть "Эдмонтон" (4:2). На счету 30-летнего россиянина победный гол и две результативные передачи.

Второй звездой дня стал защитник "Вашингтона" Джон Карлсон, который помог своей команде победить "Нэшвилл" (5:3). В его активе один гол и три результативные передачи. Третьей звездой дня признан защитник "Филадельфии" Джеймс ван Римсдайк, дубль которого помог его команде обыграть "Сиэтл" (3:2 ОТ).

В текущем сезоне Тарасенко принял участие в 32 играх, набрав 32 (13 шайб + 19 передач) очка. "Сент-Луис" занимает второе место в Западной конференции, набрав 41 очко после 32 матчей. Следующую игру подопечные Крейга Беруби проведут в ночь на 2 января на выезде против "Миннесоты".