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Летние олимпийские виды спорта

Сестры Аверины 22 января проведут мастер-класс в Москве

Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Дина и Арина Аверины Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дина и Арина Аверины
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дина и Арина Аверины проведут мастер-класс по художественной гимнастике 22 января в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщает пресс служба дворца.

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"Мы рады вам сообщить, что 22 января во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет первый в этом году мастер-класс легенд российской художественной гимнастики, многократных чемпионок мира и Европы Дины и Арины Авериных. На это уникальное событие мы приглашаем всех гимнасток со всех уголков нашей необъятной страны. Каждая участница получит не только ценные советы от чемпионок, но и сможет сфотографироваться и взять автограф сестричек, а также получит памятный подарок от Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках", - говорится в релизе.

Дине Авериной 23 года, она является рекордсменкой по количеству выигранных золотых медалей на чемпионатах мира (18). Минувшим летом на Олимпиаде в Токио она завоевала серебряную медаль в личном многоборье.

Арине Авериной также 23 года, она является пятикратной чемпионкой мира.

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