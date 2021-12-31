Баскетболист "Зенита" Бэрон признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

ТАСС, 31 декабря. Атакующий защитник петербургского "Зенита" Билли Бэрон признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Зенит" на выезде обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 80:76 в овертайме. Бэрон набрал 25 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и один перехват.

Бэрону 31 год, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Ранее американец играл за "Црвену Звезду", турецкий "Эскишехир", испанскую "Мурсию", бельгийский "Шарлеруа" и литовский "Летувос Ритас".

"Зенит" одержал 12 побед при шести поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиге. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 7 января на выезде сыграет с итальянским "Миланом".