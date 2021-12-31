{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболист "Зенита" Бэрон признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

Игрок набрал 25 очков и сделал шесть результативных передач в матче с "Црвеной Звездой"
Билли Бэрон ("Зенит") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Билли Бэрон ("Зенит")
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Атакующий защитник петербургского "Зенита" Билли Бэрон признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
"Зенит" одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
"Зенит" одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

В четверг "Зенит" на выезде обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 80:76 в овертайме. Бэрон набрал 25 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и один перехват.

Бэрону 31 год, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Ранее американец играл за "Црвену Звезду", турецкий "Эскишехир", испанскую "Мурсию", бельгийский "Шарлеруа" и литовский "Летувос Ритас".

"Зенит" одержал 12 побед при шести поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиге. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 7 января на выезде сыграет с итальянским "Миланом".

Тур де Ски
Большунов в свой день рождения стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте
Большунов в свой день рождения стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"
Читать полностью