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Тур де Ски

Крянин: лыжник Большунов успешно реализует тренерские планы

Россиянин занял второе место в заключительной гонке 2021 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в последней гонке 2021 года на этапе многодневки "Тур де Ски", успешно реализует долгосрочный план своего тренера Юрия Бородавко и к Олимпиаде в Пекине должен подойти в наилучшей форме. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

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Большунов занял второе место в гонке на 15 км с общего старта свободным стилем на этапе многодневки "Тур де Ски". Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте.

"Я рад сегодняшнему результату Саши Большунова, который закрыл 2021 год серебряной медалью, - признался Крянин. - Рад и тому, что тактика, которую в олимпийском сезоне выбрал тренер Юрий Бородавко, оправдывает себя. Александр от гонки к гонке все больше набирает обороты".

"Я очень хочу верить, что в олимпийском феврале лыжники его группы выйдут на пик формы и сумеют в Пекине реализовать себя. Все наши спортсмены сейчас думают только об Олимпиаде, вся подготовка нацелена на этот старт", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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