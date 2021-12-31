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Тур де Ски
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Сорина заняла третье место в масс-старте на "Тур де Ски"

Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс, второй финишировала шведка Фрида Карлссон
Татьяна Сорина EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Татьяна Сорина
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 31 декабря. Россиянка Татьяна Сорина стала третьей в масс-старте на дистанции 10 км свободным стилем на лыжной многодневке "Тур де Ски". Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

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Победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела дистанцию за 21 минуту 30,8 секунды. Второй финишировала шведка Фрида Карлссон (отставание 0,5 секунды). Сорина уступила победительнице 0,8 секунды.

Россиянка Наталья Непряева стала восьмой (+8,0), Анастасия Рыгалина - 40-й (+1.06,7), Екатерина Смирнова - 42-й (+1.22,1), Лилия Васильева - 44-й (+1.24,0), Христина Мацокина - 56-й (+1.53,1), Яна Кирпиченко - 61-й (+2.28,5).

Сориной 27 лет, она является серебряным призером чемпионата мира. 26-летняя Непряева - бронзовый призер Олимпийских игр, также на ее счету серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

В общем зачете "Туре де Ски" лидирует Диггинс, ее время - 51 минута 44 секунды. На второй строчке располагается финка Кертту Никсканен (отставание 13 секунд), на третьей - Непряева (+14), Сорина занимает пятое место (+43).

Многодневка продолжится 1 января мужским и женским спринтами, завершатся соревнования 4 января. В прошлый раз победителями "Тур де Ски" стали россиянин Александр Большунов и Диггинс.

В новость внесены изменения (18:05 мск) - добавлены подробности во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом абзацах.

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