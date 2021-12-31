Тренер отметил, что самочувствие лыжницы Сориной становится все лучше и лучше

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самочувствие лыжницы Татьяны Сориной с каждой гонкой становится все лучше и лучше. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России и муж спортсменки Егор Сорин.

Сорина в пятницу заняла третье место в масс-старте на дистанции 10 км свободным стилем, который прошел в рамках многодневки "Тур де Ски". Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй финишировала шведка Фрида Карлссон.

"На победу было рассчитывать трудно, поскольку от Диггинс надо было убегать еще больше. Участка, где можно было оторваться, не было, но очень хорошо, что на финише Татьяна смогла побороться с соперницами, и самое главное, что ее самочувствие с каждой гонкой становится все лучше. В Ленцерхайде (на предыдущем этапе "Тур де Ски" - прим. ТАСС) оно тоже было хорошим, но там непонятно, почему она проигрывала на равнинных частях. Однако уже там я был уверен, что она могла бороться за подиум", - сказал Сорин.

"Главное, что не было падений, поскольку круг был очень опасный - я имею в виду спусковую часть. И даже с поломанной палкой и некоторыми эксцессами она боролась. Что касается трассы, то во время мужской гонки она была очень ледянистой, и когда мужчины бежали, то с любой точки трассы было слышно, как шуршит лед под лыжами. Во время женской гонки трассу подтопило, она стала не то чтобы мягкой, но это позволяло безопасно проходить спуски и повороты", - добавил собеседник ТАСС.

В субботу на этапе "Тур де Ски" в Германии пройдут спринтерские гонки.