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НХЛ

Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

В субботу россиянин побил рекорд лиги по голам в большинстве
Александр Овечкин ("Вашингтон") AP Photo/Joshua Bessex
Описание
Александр Овечкин ("Вашингтон")
© AP Photo/Joshua Bessex

ТАСС, 1 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В ночь на 1 января Овечкин забросил две шайбы в выездном матче против "Детройта" (3:1). Также в составе "Вашингтона" отличился россиянин Евгений Кузнецов, на его счету гол и результативная передача.

Овечкин забросил свою первую шайбу в матче, реализовав численное преимущество, для него этот гол стал 275-м в большинстве за карьеру в НХЛ, россиянин превзошел по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука и стал единоличным рекордсменом лиги. Всего на счету Овечкина 754 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Первой звездой дня стал нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в домашнем матче против "Эдмонтона" (6:5, в овертайме). Шайба Хьюза в овертайме стала победной для "Нью-Джерси".

Второй звездой дня был признан голкипер "Анахайма" Джон Гибсон. В гостевом матче против "Вегаса" (1:3) Гибсон отразил 42 броска из 45 по своим воротам.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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