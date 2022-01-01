Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

В ночь на 1 января Овечкин забросил две шайбы в выездном матче против "Детройта" (3:1). Также в составе "Вашингтона" отличился россиянин Евгений Кузнецов, на его счету гол и результативная передача.

Овечкин забросил свою первую шайбу в матче, реализовав численное преимущество, для него этот гол стал 275-м в большинстве за карьеру в НХЛ, россиянин превзошел по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука и стал единоличным рекордсменом лиги. Всего на счету Овечкина 754 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Первой звездой дня стал нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в домашнем матче против "Эдмонтона" (6:5, в овертайме). Шайба Хьюза в овертайме стала победной для "Нью-Джерси".

Второй звездой дня был признан голкипер "Анахайма" Джон Гибсон. В гостевом матче против "Вегаса" (1:3) Гибсон отразил 42 броска из 45 по своим воротам.