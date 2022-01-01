Даниил Медведев: сборная России может добиться хороших результатов в Кубке ATP

ТАСС, 1 января. Российские теннисисты могут показать хороший результат в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) благодаря успехам, достигнутым в 2021 году. Об этом заявил российский теннисист Даниил Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба ATP.

В 2021 году российские теннисисты выиграли золотую и две серебряные медали Олимпиады, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса. Медведев стал победителем Открытого чемпионата США.

"Прошедший год был потрясающим для российского тенниса. И, я думаю, это может помочь нам в Кубке ATP, потому что все ждут от нас хорошего выступления. Мне нравится такое давление, оно помогает играть лучше", - сказал Медведев.

"Начинать сезон всегда непросто. Из группы выйдет только одна команда, поэтому нужно выигрывать столько игр, сколько возможно", - добавил россиянин.

В состав российской команды на Кубок ATP вошли Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева француз Жиль Сервара. Из-за коронавируса турнир пропустит вторая ракетка России Андрей Рублев. Также участие в соревновании не примут Аслан Карацев и Евгений Донской.

Кубок ATP проходит с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная России. Россияне вступят в борьбу 2 января матчем с французами, заменившими на турнире снявшуюся команду Австрии.