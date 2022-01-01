Ковтун: сборной России нужно выйти в дивизион А Лиги наций для повышения мастерства

Российская команда в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в группе 2 дивизиона B со сборными Албании, Израиля и Исландии. Для выхода в высший дивизион подопечным Валерия Карпина нужно занять первое место в таблице квартета.

"Для чего участвовать в Лиге наций, если не иметь цель в виде выхода в дивизион А? - сказал Ковтун. - Есть турниры для сборных, матчей национальных команд стало больше, это позволяет играть с сильными сборными, почему же тогда не пользоваться этим? Понятно, что в каких-то матчах турнира можно делать небольшую ротацию, приглашать футболистов-кандидатов, которых хотелось бы посмотреть, которые готовы составить конкуренцию. Так что этот момент достаточно важен - пригласить на игры Лиги наций тех ребят, которые не всегда приглашаются, и я думаю, что это будет интересно: раньше играли против команд Исландии, Израиля и Албании, ничего не говорили".

"Конечно, в дивизион А стоит выходить для повышения мастерства. Сначала нужно пройти этот этап, а потом играть в высшем дивизионе. Есть интерес, есть какие-то спортивные амбиции. Думать о том, какой будет сильный соперник, неправильно. Карпин всегда с амбициями, поэтому будет готов играть в такой лиге с сильными соперниками", - добавил Ковтун.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. В полуфинале плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира россияне сыграют с поляками, игра состоится 24 марта в Москве на стадионе "Лужники". Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии за право выступить на мировом первенстве в Катаре.

"В таких матчах решается многое - какой-то эпизод, индивидуальное мастерство, общие командные действия или схема противодействия, которая будет выбрана, чтобы устоять перед сильными качествами сборной Польши. Наверное, это группа атаки во главе с [Робертом] Левандовским. Все эти эпизоды должны быть проработаны. Эти матчи точно непредсказуемы, команды находятся сейчас в одинаковых условиях, решится все при подготовке", - заключил Ковтун.