"Очень ровная группа". Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 прошла в четверг в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная России по итогам этой процедуры получила в соперники по группе 2 дивизиона B команды Исландии, Израиля и Албании. В группе 1 дивизиона B сыграют сборные Украины, Шотландии, Ирландии и Армении. В группу 3 по итогам жеребьевки попали команды Боснии и Герцеговины, Финляндии, Румынии и Черногории. В группе 4 выступят шведы, норвежцы, сербы и словенцы.

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Матчи предстоящего розыгрыша Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА, календарь игр турнира будет опубликован 17 декабря. Следующий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах-2018/19 и 2020/21 сборная России также выступала в дивизионе B. В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором - второй в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции. В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 ассоциаций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в дивизион В, с 33-го по 48-е - в дивизион С, с 49-го по 55-е - в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Интересные соперники с разными стилями игры Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что команда получила соперников, каждый из которых обладает индивидуальным стилем игры. "Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль - больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания - в чем-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние, - отметил специалист, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас (в период работы Карпина в "Ростове" - прим. ТАСС) было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Так что я думаю, что наша группа очень ровная, и я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место - и Албания, и Израиль многим попортят нервы".

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Наставник национальной команды отметил, что в этом турнире игровое время могут получить футболисты, которые не так часто выходили на поле. "Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи, с другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику футболистам, возможно, не самым основным. Но это не должно отражаться на результате", - подчеркнул Карпин. Президент Израильской футбольной федерации Орен Хассон в комментарии пресс-службе национальной ассоциации отметил, что игры в дивизионе B Лиги наций не могут быть легкими. "Россия, Албания и Исландия участвовали в Евро-2016, Россия также участвовала в последнем Евро, так что задача перед командой огромная, - отметил он. - Наша миссия, прежде всего, заключается в том, чтобы остаться в этом дивизионе. В прошлом розыгрыше мы хорошо проявили себя и вышли из дивизиона C в дивизион B, поэтому мы верим в возможность выйти в полуфинал плей-офф". Глава Федерации футбола Албании Арманд Дука оценил жеребьевку как удовлетворительную, отметив, что его команда не может жаловаться. "Я думаю, что с командами, которые нам достались, мы можем добиться положительного результата, и мы добивались в прошлом, - заявил руководитель федерации. - Единственное, что плохо в этой жеребьевке, это то, что страны находятся на большом географическом расстоянии, учитывая, что в июне мы сыграем четыре матча с разницей в три дня".

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"Команде нужно подготовиться к гораздо более жесткому соревнованию, чем было в дивизионе C. Сейчас мы находимся на другом уровне сложности, и это требует еще большего качества игры и отдачи", - добавил Дука. Главный тренер сборной Исландии Арнар Видарссон из тройки соперников отметил российскую команду, добавив, что ему нравится группа, в которую попали исландцы. "Те, кто смотрели игры, знают, что в дивизионе B не бывает легких игр. Россия - сильнейшая команда в группе, она находится выше остальных в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола), Исландия и Албания сопоставимы по позициям, а Израиль ниже", - отметил специалист, комментарий которого приводит портал mbl.is. "Прошло много времени с тех пор, как сборная Исландии встречалась с командами России и Израиля, так что будет здорово встретиться с ними. В то же время, это не самые впечатляющие команды в Лиге наций, у них не так много игроков, которых знает большое количество болельщиков", - добавил он. "Хотелось соперников посильнее" Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС отметил, что хотел бы, чтобы сборная России получила в соперники по Лиге наций более серьезные команды. "Меня жеребьевка, честно говоря, расстроила, - сказал он. - Хотел бы, чтобы у нас соперники были посильнее, потому что Исландия, Израиль и прочее - это и для зрителей неинтересно. С другой стороны, может быть, тренер сборной сумеет посмотреть в действии новых игроков".

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