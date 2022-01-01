Шипулин: российский волейбол понес тяжелую утрату со смертью Хамутцких

Трехкратный призер Олимпийских игр Хамутцких скончался 31 декабря.

"Мы потеряли большого друга, - сказал Шипулин. - Он многое сделал своими золотыми руками для Белгорода и в целом для России, и мы понесли тяжелую утрату. Знаю, что он честно работал последнее время, был абсолютно нормальным человеком: его сердце не выжило, и большой спорт оставляет, к сожалению, свой след. Люди не могут отдаваться наполовину большому спорту, и Вадик был человечным, лидером, полностью сжигал себя на площадке и в жизни".

"Мне повезло, что я работал с ним, и он отдавался полностью этой игре, людям, волейболу. Ему рукоплескал весь мир, "Белогорье", сборная", - добавил собеседник ТАСС.