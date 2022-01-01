Шипулин: российский волейбол понес тяжелую утрату со смертью Хамутцких

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский волейбол со смертью бывшего игрока сборной страны Вадима Хамутцких понес тяжелую утрату. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент "Белогорья" Геннадий Шипулин.
Трехкратный призер Олимпийских игр Хамутцких скончался 31 декабря.
"Мы потеряли большого друга, - сказал Шипулин. - Он многое сделал своими золотыми руками для Белгорода и в целом для России, и мы понесли тяжелую утрату. Знаю, что он честно работал последнее время, был абсолютно нормальным человеком: его сердце не выжило, и большой спорт оставляет, к сожалению, свой след. Люди не могут отдаваться наполовину большому спорту, и Вадик был человечным, лидером, полностью сжигал себя на площадке и в жизни".
"Мне повезло, что я работал с ним, и он отдавался полностью этой игре, людям, волейболу. Ему рукоплескал весь мир, "Белогорье", сборная", - добавил собеседник ТАСС.