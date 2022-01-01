Бородавко считает, что Терентьев мог бороться за подиум в спринте на этапе "Тур де Ски"

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжник Александр Терентьев в случае попадания в финал спринта на этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе мог побороться за место на пьедестале. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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Терентьев в своем полуфинале шел вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Клебо, но упал, врезавшись в его лыжу. В финале не оказалось ни одного россиянина - Александр Большунов в том же забеге не прошел в финал по времени.

"Саша [Большунов] пока набирает форму. Считаю, что не повезло Саше Терентьеву - финал бы с ним смотрелся просто замечательно, но, к сожалению, того, что мы хотели увидеть, не получилось. Будем готовиться к другим гонкам", - сказал Бородавко.

"Терентьев мог участвовать в борьбе за подиум, но помешало, к сожалению, досадное падение - потеря концентрации, он задел за лыжу Клебо. Это не позволило ему пройти в финал, но он готов биться с лучшими спортсменами в классическом спринте", - добавил Бородавко.

В финале первое место занял Клебо, второе и третье - его соотечественники Эрик Вальнес и Пол Гольберг соответственно.