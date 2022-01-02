Отложенное возвращение. Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею не смогла вовремя вылететь домой из Канады после отмены чемпионата мира. Команду сняли с самолета, который должен был отправиться из Калгари в немецкий Франкфурт-на-Майне. Чемпионат мира планировалось провести в Ред-Дире и Эдмонтоне. Сборная России успела сыграть два матча на групповом этапе, уступив шведам (3:6) и обыграв швейцарцев (4:2). Однако затем команды захлестнула волна положительных тестов на коронавирус и трем сборным были засчитаны технические поражения. После этого Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.

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Сборная России без оставшихся на карантине игроков Матвея Мичкова и Данилы Юрова 31 декабря отправилась из Ред-Дира в Калгари, откуда должна была улететь в Москву с пересадкой во Франкфурте-на-Майне. В столицу России хоккеисты должны были вернуться 1 января. Однако еще в первой половине дня в субботу в интернете начала распространяться информация со ссылкой на журналистку шведского телеканала SVT Марию Леманн о том, что сборные России и Чехии были высажены с рейса из-за пьянства и нарушений масочного режима на борту самолета. В итоге остальные пассажиры, среди которых была Леманн и члены сборной Финляндии, смогли вылететь в Германию только спустя четыре часа. Позже газета Mlada fronta DNES сообщила, что чехов отказались допустить на борт самолета из-за нарушений правил эпидемиологической безопасности, допущенных членами молодежной команды России. По данным газеты, сотрудники авиакомпании Air Canada перепутали чешских спортсменов с российскими хоккеистами. Якобы ошибка произошла из-за того, что игроки обеих команд были одеты в одинаковые по фасону и цвету куртки. Со ссылкой на менеджера чешской сборной Отакара Черны газета утверждала, что некоторые игроки российской сборной в аэропорту Калгари отказались надеть медицинские маски. Кроме того, один из членов тренерского состава команды нарушил запрет курения в зоне вылета. По словам Черны, представители авиакомпании уже после того, как самолет улетел, обещали организовать проживание и вылет во Франкфурт-на-Майне, но не в одном самолете с россиянами. Как утверждает газета, Air Canada извинилась перед командой и обеспечила на одну ночь бесплатным размещением в отеле в Калгари. В результате инцидента чешская сборная на сутки позже вернулась на родину. "Никто не вел себя вызывающе" Однако источник сообщил ТАСС, что российская команда была выдворена из самолета не по причине нарушения режима. Его как раз нарушали чехи. "Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет", - сказал источник.