Камельзон: старт сезона у теннисиста Медведева не получился, но выводов делать не стоит

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Второй ракетке мира Даниилу Медведеву не удалось начать новый теннисный сезон с победы, однако никаких серьезных выводов после проигрыша французу Уго Умберу делать не нужно. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

25-летний россиянин уступил своему сопернику из Франции во второй встрече первого матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в австралийском Сиднее. Игра завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера, занимающего в мировом рейтинге 35-ю позицию.

"Никаких серьезных выводов сейчас делать, конечно, не нужно, все-таки наш ведущий теннисист выступал в турнире, который следует считать тренировочным перед Открытым чемпионатом Австралии, - заметил Камельзон. - Умбер - очень хороший теннисист, он умеет играть. Медведев как вторая ракетка мира должен понимать, что его соперники, выходя с ним на корт, по большому счету ничего не теряют. И если он дает возможность в игре зацепиться за какой-то гейм или сет, то это в итоге может привести к тому, что случилось сегодня".

"Даниил - человек серьезный и придает значение каждому своему матчу, однако многое зависит от его сегодняшнего состояния. Сегодня у Медведева что-то не сложилось, а его соперник, напротив, поймал кураж. Но команда Даниила профессиональная и обязательно разберется в причинах сегодняшней неудачи. Но старт нового сезона у Медведева не получился", - заключил собеседник ТАСС.

Российская команда обыграла французов в матче Кубка ATP со счетом 2-1. Роман Сафиуллин сначала одержал победу над Артуром Риндеркнехом (2:6, 7:5, 6:3), а затем он и Медведев в парной встрече оказались сильнее Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена (6:4, 6:4).