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Кубок ATP

Российские теннисисты обыграли французов в первом матче Кубка ATP

В парной встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу над Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном
Даниил Медведев EPA-EFE/MICK TSIKAS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/MICK TSIKAS

ТАСС, 2 января. Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли французов Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена в третьей встрече первого матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиян. Сборная России одержала победу в матче со счетом 2-1. Ранее Сафиуллин одержал победу над Артуром Риндеркнехом (2:6, 7:5, 6:3), а Медведев уступил Уго Умберу (7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7)).

В следующем матче россияне встретятся с австралийцами 4 января, французские теннисисты в этот же день сыграют с командой Италии.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Победители групп выйдут в полуфинал. Турнир завершится 9 января.

Теги
Медведев, Даниил СергеевичКубок ATP
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