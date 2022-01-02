{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Зубов заявил, что готов поработать со сборной России на молодежном чемпионате мира летом

Международная федерация хоккея рассматривает возможность провести турнир в июне
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов готов к тому, чтобы поработать на чемпионате мира в Канаде, если организаторы перенесут его на лето. Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
Хоккей проиграл коронавирусу. IIHF отменила молодежный чемпионат мира
Хоккей проиграл коронавирусу.

Международная федерация хоккея ранее заявила, что рассматривает возможность провести турнир в Канаде в июне. В конце декабря молодежный чемпионат мира был отменен после серии положительных тестов на коронавирус и присуждения технических поражений.

"Если мне представится шанс, я с удовольствием это еще раз сделаю, - сказал Зубов. - Отличная группа ребят, с удовольствием с ними еще раз поработал бы".

При Зубове россияне проиграли контрольный матч канадцам (4:6) и первый поединок чемпионата мира шведам (3:6), а во втором матче на турнире обыграли швейцарцев (4:2).

"Обе игры начинались не по тому сценарию, если брать матчи с Канадой и Швецией. Мы видели потенциал у ребят и шли по возрастающей. Мы с нетерпением ждали игру со Словакией, но обстоятельства помешали", - отметил он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею
Зубов: молодежная сборная России не совершала нарушений перед повторным вылетом из Канады
Во время первой попытки вылета команду сняли с рейса
Зубов: молодежная сборная России не совершала нарушений перед повторным вылетом из Канады
Читать полностью