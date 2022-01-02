Зубов заявил, что готов поработать со сборной России на молодежном чемпионате мира летом

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов готов к тому, чтобы поработать на чемпионате мира в Канаде, если организаторы перенесут его на лето. Об этом он рассказал журналистам.

Международная федерация хоккея ранее заявила, что рассматривает возможность провести турнир в Канаде в июне. В конце декабря молодежный чемпионат мира был отменен после серии положительных тестов на коронавирус и присуждения технических поражений.

"Если мне представится шанс, я с удовольствием это еще раз сделаю, - сказал Зубов. - Отличная группа ребят, с удовольствием с ними еще раз поработал бы".

При Зубове россияне проиграли контрольный матч канадцам (4:6) и первый поединок чемпионата мира шведам (3:6), а во втором матче на турнире обыграли швейцарцев (4:2).

"Обе игры начинались не по тому сценарию, если брать матчи с Канадой и Швецией. Мы видели потенциал у ребят и шли по возрастающей. Мы с нетерпением ждали игру со Словакией, но обстоятельства помешали", - отметил он.