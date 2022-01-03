Шестеркина признали второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В воскресенье в игре против "Тампы" (4:0) россиянин оформил второй шатаут в сезоне, отразив 38 бросков.

Третьей звездой дня признали форварда "Питтсбурга" Эвана Родригеса, который оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ в матче с "Сан-Хосе" (8:5).

Первой звездой дня стал одноклубник Шестеркина Мика Зибанежад, который забросил три шайбы в игре с "Тампой".