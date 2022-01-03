Хоккеист "Рейнджерс" Шестеркин заявил, что должен играть еще лучше

В воскресенье "Рейнджерс" со счетом 4:0 победили "Тампу", Шестеркин отразил 38 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. Он был признан второй звездой игрового дня.

"Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра, но я считаю, что надо играть еще лучше. То, что мы выстояли в меньшинстве в конце первого периода, придало нам больше уверенности. Ребята заблокировали много бросков, играли очень умно и в целом заслужили эту победу", - сказал Шестеркин.

Также голкипер рассказал об отношениях с российским вратарем "Тампы" Андреем Василевским. "Мы несколько раз пересекались на сборах, но я с ним не особо хорошо общаюсь, просто не было достаточно времени познакомиться. Но я наслышан, какой он человек, и, я думаю, все видят, какой он шикарный вратарь. Один из лучших, поэтому сегодня было очень приятно обыграть его и в целом команду "Тампа", - отметил Шестеркин.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 46 очков в 33 играх, в следующем матче клуб сыграет дома с "Эдмонтоном" 4 января.