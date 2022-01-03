ЦСКА обыграл "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38) и Александр Попов (38). У проигравших отличились Сергей Толчинский (14) и Оливер Каски (53).

ЦСКА и "Авангард" играли в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Тогда команда из Омска одержала победу в серии со счетом 4-2. В матче Кубка Открытия КХЛ нынешнего сезона "Авангард" выиграл со счетом 4:0.

ЦСКА набрал 60 очков в 45 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Авангард" с 54 очками после 45 матчей идет на пятом месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский "Нефтехимик", а "Авангард" - екатеринбургский "Автомобилист". Обе встречи состоятся 5 января.