Федоров признался, что хочет больше таких матчей в КХЛ, как с "Авангардом"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пожелал, чтобы матчей, подобных встрече с "Авангардом", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было как можно больше. Об этом он рассказал журналистам.

Армейцы дома обыграли "Авангард" дома со счетом 3:2.

"Могли себе испортить концовку неоправданными удалениями, но рад за ребят, что выдержали давление. Есть моменты, которые нужно в нашей игре закрыть, - сказал Федоров. - Игры с "Авангардом" формируют наш характер, подсказывают, над чем работать. Лично я бы хотел иметь больше таких встреч".

Тренер рассказал о состоянии форварда Антона Слепышева и пополнившего команду защитника Владислава Провольнева. "Антон прошел все восстановительные мероприятия, он на льду. Скорее всего, завтра он присоединится к общей группе и ближайшие матчи будет играть в основном составе. К Владу вопросов нет: у него был нагрузочный сезон, поэтому ему потребуется время для адаптации, и то, что он получил в Америке, поможет ему в два раза быстрее пройти эту дистанцию", - отметил он.

На игру "Авангарда" повлияло то, что в команде много нездоровых игроков, подчеркнул главный тренер Боб Хартли. "Считаю, мы здорово провели первый период с учетом нынешнего состава, и в наших планах было повести в счете, что удалось. Затем последовали два гола в наши ворота, мы играли в три звена, у нас немало игроков больны. Ребята играют не на максимуме по объективным причинам, но они сопротивлялись", - сказал Хартли.

"Мы пытались сбалансировать звенья, учитывая, что не все находятся в кондициях. ЦСКА усилился [Дарреном] Дицем и Провольневым. Это замечательные защитники, и с ними теперь это одна из сильнейших команд на синей линии", - подчеркнул тренер.